Kiev’de gece boyunca çatışmalar oldu

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26/02/2022

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Kiev’de gece boyunca çatışmalar oldu

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının 3. günü… Rus askeri birlikleri başkent Kiev’in sokaklarında gece boyunca Ukrayna güçleriyle çatıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in gecenin zor geçeceği ve Kiev’in kaybedilmemesi gerektiği uyarısı sonrasında, şehirde ağırlıklı olarak meskun mahallelerin olduğu bölgelerde sabaha kadar çatışma ve patlama sesleri duyuldu.

Kiev’in batı girişindeki Zafer Caddesi’nden Rus birliklerinin şehre sokak çatışmalarıyla girmeye çalıştığı ifade edildi. 

 

26/02/2022 09:19
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TAGS: Kiev, haber, dünya
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