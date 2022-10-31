Kiev'de patlama sesleri duyuldu

Reuters'a konuşan görgü tanıkları Ukrayna'nın başkenti Kiev'de art arda patlama sesi duyduklarını açıkladı.

Diğer taraftan, iki hafta önce Ukraynalı yetkililer, Rus kuvvetlerinin kuzey Kiev'deki enerji altyapısına saldırdığını açıklamıştı.

KIRIM KÖPRÜSÜ SALDIRISI

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'a yaptığı Kerç Boğazı'ndaki Kırım Köprüsü, Ukrayna'nın saldırılarına maruz kalmıştı. Rus ilhakının sembolü olarak görülen köprüde ağır hasar meydana gelmişti.



Kiev'e düzenlenen füze saldıları, Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırılardan kısa bir süre yaşandı.

Şubat ayında başlayan savaşın ilk dönemlerinde Kiev çatışmalara ve füze saldırılarına sahne olsa da son haftalarda kentte sessizlik hakimdi.

18 Ekim'de Başkanlık Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Timoşenko de bir enerji tesisine üç Rus saldırısı olduğunu ve saldırının "kritik altyapı" üzerinde olduğunu bildirmişti. Kiev’in ‘kamikaze drone’larla vurulduğu belirtilmişti.

Rus güçleri 10 Ekim'de de Kiev'e bir dizi saldırılar düzenlemişti.

Bu habere tepkiniz:



31/10/2022 09:19