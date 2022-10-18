Kiev'de patlama sesleri: Enerji tesisi hedef alındı

Ukraynalı yetkililer ve görgü tanıkları, Rus güçlerinin başkent Kiev'in kuzeyinde enerji tesislerini hedef aldığını, birden çok patlama sonucu şehirden dumanların yükseldiğini bildirdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden Kyrylo Tymoshenko, ismi belirtilmeyen enerji tesisine yönelik 3 Rus saldırısının gerçekleştiğini açıkladı.

Kiev Belediye Başkanı, saldırının "kritik altyapıya" yapıldığını ve acil durum personelinin bölgeye yönlendirildiğini belirtti.

Zelenskiy'den "Rusya sivilleri vuruyor" mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaptığı açıklamada, "Rus işgalcilerin" en iyi bildikleri şeye -sivilleri öldürmeye ve korkutmaya- devam ettiğini belirtti.

Zelenskiy, "Terörist devlet, bu tür eylemlerle kendisi için hiçbir şeyi değiştirmeyecek." dedi.

Bu habere tepkiniz:



18/10/2022 10:20