Kiev'de siren sesleri! Ukraynalılar sığınaklara koştu

Ukraynalı yetkilliler, tüm ülkeyi kapsayan bir hava saldırısı alarmı verdi. Genelkurmay başkanı Andriy Yermak, “Putin şu anda Kiev'e füze saldırısı düzenliyor” açıklamasını yaparken, Çernihiv bölgesinden bir füzenin başkent Kiev'e ilerlediği açıklandı. Rusya saldırıda, stratejik savaş uçaklarından fırlatılan güdümlü füzelerle birlikte balistik füzeler de kullandı.

Ukrayna makamları, bugün tüm ülkeyi kapsayan hava saldırısı alarmı verdi.

Genelkurmay başkanı Andriy Yermak, başkent Kiev'e füze saldırısı uyarısında bulundu.

Yermak, Telegram mesajlaşma uygulamasından yaptığı bir paylaşımda “Putin şu anda Kiev'e füze saldırısı düzenliyor” dedi.

Ukrayna hava kuvvetleri erken saatlerde bir füzenin ülkenin hava sahasına girdiğini ve başkente yöneldiğini açıkladı.

Açıklamada, “Dikkat! Çernihiv bölgesinde Kiev bölgesine doğru ilerleyen bir füze var” denildi.

Saldırı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin memleketine düzenlenen ve 32 yaşındaki bir anne ile üç çocuğunun ölümüne neden olan saldırı da dahil olmak üzere bir hafta süren aralıksız saldırıların ardından geldi.

Hafta sonu boyunca Moskova ve Kiev birbirlerine gece boyunca rekor düzeyde insansız hava aracı saldırısı düzenledi.

Zelenski, Rusya'nın Ukrayna güçlerini Rusya'nın Kursk bölgesinden çıkarmak için Kuzey Koreli savaşçılar da dahil olmak üzere yaklaşık 50 bin askerden oluşan bir güç hazırladığı konusunda uyardı.

Ukrayna ordusunun bildirdiğine göre iki aydan fazla süredir ilk kez gerçekleşen füze saldırısında Rusya, stratejik savaş uçaklarından fırlatılan güdümlü füzelerle birlikte balistik füzeler kullandı.

Henüz bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Rusya 26 Ağustos’ta, Ukrayna’ya 200’den fazla drone ve füze ile saldırı düzenlemişti.

Saldırıda yedi kişi hayatını kaybederken, ülke çapında enerji tesisleri de hedef alınmıştı. Kiev bunu “savaştaki en büyük saldırı” olarak nitelendirmişti.