Kiev'de vakalar arttı, tedbirler sıkılaştırıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, artan koronavirüs vakaları nedeniyle tedbirler sıkılaştırıldı.

Başkentte bugünden itibaren kafe, restoran, spor salonu, alışveriş merkezi, toplu taşıma ve toplu etkinliklere giriş ancak COVID-19 aşı kartı veya negatif PCR testiyle mümkün olacak.

Ayrıca anaokulları hariç okullar yeniden uzaktan eğitime dönecek.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, 28 Ekim'de yaptığı açıklamada, başkentte salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle önlemlerin sıkılaştırılacağını belirtmişti.

Ukrayna'da mayıstan itibaren düşüşe geçen vaka sayıları, eylülde tekrar artmaya başlamıştı.

Ülkede 29 Ekim'de 26 bin 870 kişide yeni vaka tespit edilmesiyle en yüksek rakam kayıtlara geçmişti.

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01/11/2021 12:26