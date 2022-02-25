Kiev’deki Türk vatandaşları tahliye ediliyor
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Türk vatandaşlarının otobüslerle Türkiye’ye tahliyesine başlanıldı.
25/02/2022
Türk vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından tahliye edilmeye başlanıldı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Türkiye Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının 2 otobüsle karayolları üzerinden Türkiye'ye tahliye edildiğini açıkladı.
Türkiye'den iş seyahati amacıyla geldiği Ukrayna'da mahsur kalan Tayfun Aydın, tahliye hakkında, “Türk Konsolosluğunda 2 gün kaldık. Bugün 2 otobüs geldi ve Kiev'den yola çıktık. Otobüsle Romanya üzerinden Türkiye’ye, İstanbul'a gidiyoruz” ifadelerini kullandı.
DIŞİŞLERİ YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yavuz Selim Kıran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Ukrayna’daki vatandaşlarımız:
Ukrayna ile ülkemiz arası karayolu güzergahındaki Romanya, Macaristan, Slovakya, Polonya, Moldova, Bulgaristan geçişlerinizde ihtiyaç halinde aşağıdaki numaralar üzerinden ilgili yurtdışı Temsilciliklerimizle 7/24 temas kurabilirsiniz”