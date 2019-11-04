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KIFSAD Geleneksel Fotoğraf Sergisi, yarın açılıyor

Sergide, 33 üyenin toplam 66 fotoğrafı yer alacak.

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04/11/2019

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KIFSAD Geleneksel Fotoğraf Sergisi, yarın açılıyor

Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği (KIFSAD) Geleneksel Fotoğraf Sergisi, yarın açılıyor.

Dernek Başkanı Mehmet B. Türkelman’ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, 6’ncısı gerçekleşecek olan KIFSAD Geleneksel Fotoğraf Sergisi,  saat 19.00’da Lefkoşa Bedesten’de sanat severlerin beğenilerine sunacak. 

Sergide, 33 üyenin toplam 66 fotoğrafı yer alacak.

Sergi, 5-8 Kasım tarihleri arasında ziyarete açık kalacak.

04/11/2019 10:50
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TAGS: KIFSAD Geleneksel, haber, kıbrıs, Fotoğraf, Sergisi, yarın, açılıyor
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