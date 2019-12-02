KİKEV, Eğitim Bakanlığı ile işbirliği protokolü imzaladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) arasında işaret dili eğitimi verilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

2018-2019 dönemindeki kurslarda 43 kişinin başarı göstererek bakanlık onaylı işaret dili eğitim sertifikası almaya hak kazandığı da açıklandı.

KİKEV’den verilen bilgiye göre, protokole Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun ile KİKEV Başkanı Bahire Doğru imza koydu.

Bakanlık onaylı verilecek işaret dili eğitimleriyle toplumda işaret dili bilenlerin sayısının artırılması, işitme engellilerin iletişim problemlerinin giderilmesi amaçlanıyor.

KİKEV Başkanı Bahire Doğru, konuyla ilgili açıklamasında protokolün yenilenmesinin kendilerini mutlu ettiğini 2018-2019 döneminde açılan kurslarda 43 kişinin başarı göstererek bakanlık onaylı işaret dili eğitim sertifikası almaya hak kazandığını söyledi. Doğru, açılacak yeni kurslar ile bu sayının artacağını belirtti.

Ayrıca, tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutlayan KİKEV Başkanı Doğru, bu özel günlerin sadece farkındalık günü olması yerine bugünkü gibi çözüm odaklı olmasını temenni etti.

02/12/2019 20:48