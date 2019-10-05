Kılıç için CTP Genel Merkezi'nde tören düzenlendi

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) ilk üyelerinden, CTP Londra Dayanışma Derneği ve Londra Toplum Merkezi’nin uzun yıllar başkanlığını yapan, Türkiye’deki 1968 kuşağı öğrenci hareketinin lider isimlerden İlker Kılıç, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

CTP Genel Merkezi’nde Kılıç için tören düzenlendi.

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP'li belediye başkanları, partililer, ailesi ve sevenlerinin katıldığı törende, İlker Kılıç son yolculuğuna alkışlar arasında uğurlandı.

Törende Kılıç anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, özgeçmişi okundu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile aile üyesi bir kişi konuşma yaptı.

ERHÜRMAN: “YÜREĞİ ÜLKESİ İÇİN ATTI”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman törende yaptığı konuşmada, acılarının ve kaybın büyük olduğunu, söylenecek sözün olmadığını belirterek, İlker Kılıç'ın sadece kendi kuşağına değil gelecek kuşaklara da, kendilerine de yol gösteren çok önemli bir ağabeyleri olduğunu kaydetti.

Kılıç'ın ömrü boyunca adalet, eşitlik, barış mücadelesini sürdürdüğünü, beyninin ülkesi için çalıştığını, yüreğinin ülkesi için attığını ifade eden Erhürman, Kılıç ile en son Londra'da bir araya geldiğini ve büyük bir hayranlıkla onunla konuştuğunu anlattı.

Erhürman, Kılıç'ın her zaman geleceğe bilge bir şekilde baktığını ve değerli miraslar bıraktığını ifade ederek, "Onu unutmayacağız, unutturmayacağız ruhu şad olsun" dedi. ,

Kılıç’ın naaşı öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

SORAKIN: BÜYÜK BİR DEĞERİMİZİ YİTİRDİK

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, İlker Kılıç’ın parti için çok büyük bir değer olduğunu ve onun anılarını yaşatacaklarını söyledi. Kılıç’ın hayatı boyunca verdiği mücadeleyle örnek bir kişiliğe sahip olduğunu dile getiren Sorakın, ailesine, sevenlerine ve CTP camiasına başsağlığı diledi.

ARKUT: SOL HAREKETİN ÖNDE GELEN NEFERLERİNDENDİ

Cenaze törenine katılan CTP Londra Dayanışma Derneği Başkanı Cemal Arkut da, İlker Kılıç’ın Londra’daki Kıbrıs Türk toplumunun ve 68 kuşağının gençlik önderlerinden birisi olduğunu belirtti. Kılıç’ın Kıbrıslıların demokrasi ve barış mücadelesinde emeği geçen sol hareketin önde gelen neferlerinden olduğunu ifade eden Arkut, enternasyonalist kimliğiyle tanınan Kılıç’ın yüreklerde yaşamaya devam edeceğini vurguladı.

EREN KILIÇ: DÜRÜST YAŞAYAN BİR KİŞİLİKTİ

İlker Kılıç’ın oğlu Eren Kılıç da, babasının ölümünden dolayı aile olarak büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını söyledi. Babasının herkes tarafından sevilen ve saygı duyulan birisi olduğunu kaydeden Eren Kılıç, İlker Kılıç’ın en zor zamanlarda bile sakin ve kararlı hareket ettiğini ifade etti. Üzüntüsünü anlatacak kelime bulamadığını dile getiren oğul Eren Kılıç, “Bana öğrettiği derslere teşekkür ederken, kattığı değerler benimle sonsuza kadar yaşayacak. Sıkı çalış, inandığın şeylere bağlan. En zor zamanlarda bile vazgeçme” diye konuştu.

05/10/2019 15:56