Kılıç Timi Kıbrıs için harekete geçiyor!

Fox'un sevilen dizisi Savaşçı 80. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Pazar akşamları Fox'ta ekrana gelen Savaşçı'nın yeni bölümünde Markus bu defa Kıbrıs'ı hedefe alıyor. Kıbrıs'ı yeniden karıştırmak isteyen Markus'un "Yarından itibaren Kıbrıs için yeni bir dönem başlatıyoruz" sözleri dikkat çekiyor. Kılıç Timi ise bu hain plana karşı harekete geçiyor. Yüzbaşı Kağan Bozok ise "Her mermiye 10 kelle istiyorum" sözleriyle timi harekete geçiriyor. İşte Savaşçı 80. yeni bölüm fragmanı ve konusu.

Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Berk Oktay, Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Gaye Turgut Evin, Müjde Uzman, Yeliz Akkaya ve Nazan Diper'in yer aldığı Savaşçı dizisi 4. yeni sezon 80. bölümüyle 3 Kasım Pazar akşamı ekrana gelecek. Savaşçı yeni bölümde Kıbrıs için Kılıç Timi harekete geçiyor. Markus'un "Yarından itibaren Kıbrıs için yeni bir dönem başlatıyoruz. Biz ilk kıvılcımı atacağız ve yangının büyümesini

bekleyeceğiz. Sonra her şey 60'lardaki gibi olacak" sözleri dikkat çekiyor. Kopuz Albay ise timine "Oraya kirli elini uzatmaya çalışan herkes bilsin ki, ateşi değil cehennemin kendisini tutacak. Oraya uzanan her dili koparacaksınız" emrini veriyor.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Karargahtan Astsubay Demir Döğer’le ilgili gelen son bilgi, Kılıç Timi’nin büyük şok yaşamasına sebep olurken, Markus, kalabalık bir terörist grupla saldırıya geçer. Ağır kuşatma altında kalan Kılıç Timi, saldırıya korkusuzca karşı koysa da, umutlar gittikçe tükenir. Ancak Yüzbaşı Kağan’ın yaptığı çılgın hamle, çatışmanın gidişatını değiştirecek ve Markus’u hiç beklemediği bir sonla karşı karşıya getirecektir.

Bu arada Seyfi’nin Markus’la ilgili, öğrendiği önemli bir istihbarat, karargahı alarma geçirir. Kopuz Albay Markus’u durdurmak için çalışmalara başlasa da, Markus yeni eylem planını çoktan devreye sokmuştur.

Savaşçı'nın 80. yeni bölümünde Kılıç Timi'ndeki casus şüphesi ortalığı karıştırıyor. Kılıç Timi aralarındaki haini ararken, Markus ise Kopuz Albay'ı arayarak 'Etrafları sarıldı. Hepsini öldüreceğim. Buradan sağ çıkman imkansız' sözleriyle tehdit ediyor. Kopuz Albay'ın ise Markus'a karşı "Namussuz bilecek ki, dağlar demir, ağaçlar kelepçe de olsa, toprak barut, hava ateş de olsa benim adamlarım oradan çıkacak" sözleri tüyleri diken diken ediyor.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Markus tarafından, kızı Ayça’nın hayatıyla tehdit edilen Kutalmış Paşa, Ayça’ya ulaşmaya çalışırken, Markus’un adamı olarak ortaya çıkan Velid, Ayça’yı öldürmek için beklediği fırsatı yakalar. Ayça için zaman gittikçe daralırken, Markus’un büyük bir oyun peşinde olduğunu anlayan Albay İbrahim

Markus’a yaptıklarının bedelini ödetmeye kararlı olan Kopuz Albay, karargahı alarma geçirirken, hazırladığı planla Kılıç Timi’ni hemen harekete geçirir. Kılıç Timi, çeşitli aşamalardan oluşan operasyonu sırasıyla gerçekleştirirken, Markus’un her defasında bir adım önde olması kafaları daha da karşıtırır. Bunun üzerine Kopuz Albay’ın karargahta başlattığı inceleme, herkesin büyük şok yaşamasına sebep olacaktır.

02/11/2019 19:57