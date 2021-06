Kılıçdaroğlu- Erhürman görüşmesinde Kıbrıs sorunu ele alındı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, adada bir dizi temaslarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Parti’den verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleştirilen görüşmede, Erhürman’a Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Gazimağusa milletvekili Asım Akansoy, Girne milletvekilleri Fikri Toros ve Fazilet Özdenefe eşlik etti.

Ağırlıklı olarak Kıbrıs sorununda gelinen son gelişmelerin ele alındığı toplantıda, Erhürman Kılıçdaroğlu’na, Kıbrıslı Türklerin varoluş ve kendi ayakları üzerinde durabilme mücadelesi verdiğini anlattı.

Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın kendileri açısından büyük önem arz ettiğini dile getiren Erhürman, olası bir çözüm durumunda Kıbrıs Türk ekonomisiyle Kıbrıs Rum ekonomisinin belli bir dengede olması gerektiğini ifade etti.

ERHÜRMAN: “SİYASİ EŞİTLİK TEMELİNDE İKİ TOPLUMLU, İKİ BÖLGELİ FEDERAL ÇÖZÜM MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR”

Erhürman, bu adanın 2 kurucu ortağından birisi olan Kıbrıslı Türklerin hak ettiği noktada olabilmesi, uluslararası hukukun içine dahil olması ve uluslararası toplumun eşit bir mensubu olarak her yerde kabul görebilmesi gerektiğini aktardı.

Amaçlarının Kıbrıslı Türk gençlerin adadan göç etmek yerinde burada kalması olduğunun altını çizen CTP lideri Tufan Erhürman, kendi ayakları üstünde durabilen bir ekonomi yaratma hedefinde olduklarını açıkladı.

Siyasi eşitlik konusunda verilen mücadeleyi de özetleyen Erhürman, Kıbrıslı Türklerin bu adanın 2 kurucu ortağından birisi olduğunu, bunun sadece bir iddia değil, hukuk metinleriyle tespit edilmiş bir olgu olduğunu belirtti.

Erhürman, bu gerçeklik üzerinden siyasi eşitlik temelinde iki toplumlu, iki bölgeli federal çözüm mücadelesini yıllarca verdiklerini, mücadelenin de halen daha sürdüğünü dile getirdi.

ERHÜRMAN: “KIBRISLI TÜRKLER, DİĞER ORTAK KARŞISINDA GERİYE İTİLMEMELİ”

Kıbrıs Türk halkının 2004 yılındaki referanduma evet dediğini, 2017’de de Crans Montana’da hem Kıbrıs Türk tarafının hem de TC’nin çözüm iradesini ortaya koyduğunu belirten Erhürman, Rum lider Anastasiadis tarafından masanın devrildiğini anlattı.

Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini kendi halkına anlatamayacağı gerekçesiyle Anastasiadis’in çözümden kaçan taraf olduğunu kaydeden Erhürman, “Bizim yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının BM parametreleri içinde olan, BMGK kararlarında çok açık bir şekilde tanımanmış olan siyasi eşitlik kavramını dünyaya anlatmaktır. Bunu dünyaya anlatmakta da güçlük çekmememiz lazım çünkü bunlar BMGK kararlarında yazıyor. Biz bir an önce bu istikrarsız durumun ve Kıbrıs Türk halkının diğer ortak karşısında hep geriye itilmesi durumunun bir an önce ortadan kaldırılması için doğru dış politika hamlelerinin yapılması gerektiğini savunuyoruz” dedi.

Kıbrıs Türk halkının Türkiye’de daha çok anlaşılabilmesi için birlikte çalışmalar yapma dileğini Kılıçdaroğlu’na ileten Erhürman, “Burada olmanız umarım bir başlangıç noktası olur ve bundan sonra daha çok konuşma fırsatı buluruz” dedi.

KILIÇDAROĞLU: “KARŞILIKLI DAYANIŞMA İÇERİSİNDE SORUNLARI MASAYA YATIRIP ÇÖZÜMLER BULABİLİRİZ”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, kardeş partileri olan CTP ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başladı.

CTP’nin Kıbrıs’ta verdiği mücadeleyi selamladıklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, CTP’nin parlamentoda temsil sayısının artmasını beklediklerini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, “Sizler başarılı olduğunuz sürece Kıbrıs’ın sorunlarının daha hızlı çözüleceğine inanıyorum. Bizlerin görevi de demokrasi konusunda her türlü desteği vermektir. Karşılıklı dayanışma içerisinde sorunları masaya yatırıp çözümler bulabiliriz” dedi.

Bu habere tepkiniz:



10/06/2021 17:02