CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ''Olağanüstü kurultay için imzalar toplandıysa getirsinler. Genel Merkez yerinde duruyor'' dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay için imzalar toplandığına yönelik açıklamaya yanıt verdi. Ankara'da gazetecilerin sorularını yanatlayan CHP Lideri, ''Olağanüstü kurultay için imzalar toplandıysa getirsinler. Genel Merkez yerinde duruyor'' dedi.

CHP'Lİ TÜZÜN "618 İMZA TOPLANDI" DEMİŞTİ

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, dün yaptığı açıklamada olağanüstü kurultay için 618 delegenin noter tasdikli imza verdiğini söyledi.

Tüzün, olağanüstü kurultayı toplamak için yeterli olan 625 sayısının çok daha üstünde imza toplamayı amaçladıklarını, bu kapsamda çalışmaların devam ettiğini belirtmişti.