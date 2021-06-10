Kılıçdaroğlu: Türkiye’de Kıbrıs Milli Davadır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ve KKTC olarak artık Kıbrıs’ta “iki bağımsız devlet siyasetini” birlikte desteklemeleri gerektiğine vurgu yaparak, “Bu tarihi bir adımdır, çünkü biz hep şans verdik, federasyon temelinde dünya hukukuna adaletine her türlü iyi niyetle yapılan görüşmeler çerçevesinde Türk tarafı iyi niyetini ortaya koymuştur ama netice alamamıştır” dedi.

“Karşı taraftaki zihniyet Kıbrıs’ı bizlerle paylaşmak istemiyor. Enosis anlayışı ve zihniyetiyle karşı karşıyayız” diyen Tatar, “Türkiye ile milli menfaatlerimiz ve ulusal çıkarlarımız örtüşmektedir. Müşterek ve milli davamızda Türkiye’nin arkamızda olması en büyük gücümüzdür” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Şeref Salonunda yer alan kabulde ilk sözü alan Kılıçdaroğlu, kabulden ötürü Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür ederek, görevinde başarılar diledi ve kutladı.

“KIBRIS TÜRKÜ İÇİN CUMHURBAŞKANI TATAR CİDDİ BİR MÜCADELE VERDİ”

Kılıçdaroğlu, Kıbrıs Türkü için Cumhurbaşkanı Tatar’ın ciddi bir mücadele verdiğine işaret ederek, Cenevre’de yapılan görüşmelere işaret etti ve burada Kıbrıs Türkünün 50 yıldır verdiği mücadelenin bir anlamda farklı bir dille seslendirildiğini ama amacın hep aynı olduğunu vurguladı.

Kılıçdaroğlu, rahmetli Küçük ve Denktaş’ın kabirlerini ziyaret ettiğini, Küçük’ün kabrinde “Kıbrıs Türkü hür ve bağımsız yaşamak istiyor” yazdığını ifade ederek, “Gerçekten hür ve bağımsız olmasını arzu ederiz, en büyük arzumuzdur” dedi.

Kıbrıs’ta 50 yıldır verilen mücadelenin sonunda artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkmasını ve tanınmasını, dünyanın saygın ülkelerinden birisi konumuna gelmesini istediklerini, arzularının bu olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, bu çerçevede Kıbrıs Türkünün vereceği her mücadele, çalışma ve görüşmenin son derece değerli olduğunu söyledi.

“ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREV VARSA YERİNE GETİRMEYE HAZIRIZ. TÜRKİYE’DE KIBRIS POLİTİKASI MİLLİ DAVADIR”

Kılıçdaroğlu, “Bizim üzerimize düşen bir görev varsa yerine getirmeye hazırız. Türkiye’de Kıbrıs politikası milli bir davadır. Siyasi partiler arasında görüş farklılıkları yoktur. Hep birlikte KKTC’nin kendi bağımsızlığı, ekonomik gücünü sürekli güçlendiren, yetiştirdiği öğrencilerle kendi adını duyuran güzel bir devlet burası” ifadelerini kullandı.

Haber: Emir Ertorun - TAK

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10/06/2021 13:16