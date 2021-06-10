Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet KKTC’den ayrıldı

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10/06/2021

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Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet KKTC’den ayrıldı

Cumhuriyetçi Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, günübirlik ziyaretini ardından KKTC’den ayrıldı.

Bu sabah saat 8.30’da ülkeye gelen Kılıçdaroğlu, saat 9.30'da Kıbrıs Türkü'nün Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarını, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarını ziyaret etmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, saat 10.45’te Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın tarafından kabul edildikten sonra, Cumhuriyet Meclisi’nde saat 11.30’da Cumhuriyet Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ve 12.00’de Başbakan Ersan Saner, 12.40’ta ise Dışişleri Bakanlığı’nda Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’ nu ziyaret etti.

Son olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edilen Kılıçdaroğlu, saat 20.00 sıralarında Ercan Havaalanı’ndan adadan ayrıldı.

10/06/2021 21:01
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