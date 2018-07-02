Kılıçdaroğlu ve İnce bu akşam görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bu akşam 19.00'da bir araya gelecek.

İnce ile Kılıçdaroğlu arasında seçimden sonra gerçekleşecek ilk görüşme olacak.

Muharrem İnce 81 ile teşekkür ziyareti yapacağını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu da bunun üzerine, "Partinin il başkanlarına çağrımdır: karşılayacak, gezdirecek, gerekeni yapacak, uğurlayacaksınız" demişti.

Muharrem İnce'nin partisinin üzerinde oy oranına ulaşması sonrası CHP'de kurultay tartışması yaşanmış, İnce ise, 'Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duymayacaksınız." demişti.

Kılıçdaroğlu ile İnce asrasında yapılacak görüşme merakla bekleniyordu. İkilinin görüşme sonrası açıklama yapıp yapmayacağına ilişkin gelen bir bilgi yok.