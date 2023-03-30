Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Londra’daki konferansa girişinin engellenmesine tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Londra’da Kıbrıs konulu konferansa girişinin engellenmeye çalışılmasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve heyetine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kıbrıs'ta barışa ve çözüme karşı Londra'da yapılan bu provokasyonu kınıyorum." ifadesini kullandı.

Bu habere tepkiniz:



30/03/2023 15:23