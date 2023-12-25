Kılıçoğulları ve Bazuka’nın ölüm sebepleri belli oldu!

Dün vefat eden Kılıçoğulları ve Bazuka’nın ölüm sebepleri “koroner arter hastalığına bağlı kalp krizi”

Rahatsızlanmalarının ardından dün Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kaldırılan ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamlarını yitiren iki vatandaşın ölüm sebebi “koroner arter hastalığına bağlı kalp krizi” olarak tespit edildi.

Gazimağusa’daki ikametgahında aniden rahatsızlanan 72 yaşındaki İsmail Kılıçoğulları’nın ve Gazimağusa’daki ikametgahı önünde aniden rahatsızlanan 65 yaşındaki Şerifa Bazuka’nın ambulansla hastaneye kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Her iki olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.