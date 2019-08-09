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Kilim: Akıncı’ya teşekkürü borç biliriz…

Kilim'den Rum Liderliğine çağrı: Hukuk dışı uygulamalara son verin

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09/08/2019

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Kilim: Akıncı’ya teşekkürü borç biliriz…

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Erkan Kilim, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum Lider Nikos Anastasidis ile bugün gerçekleştirdiği görüşmede KITSAB’ın dile getirdiği sorunları aktarmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kilim’in açıklaması şöyle:

Bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Lider Nikos Anastasiadis görüşmesinde KITSAB’ın birçok kez dile getirdiği sıkıntıların dile getirilmesi ve güven artırıcı önlemler çerçevesinde bu konuların gündeme alınması birliğimiz ve turizm camiasında büyük memnuniyetle karşılandı.

Turizm Birlikleri olarak daha önce Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile gerçekleştirdiğimiz toplantılarda  ülke turizmine  sekte vuran sıkıntılarımızı dile getirmiştik. Özellikle AB vatandaşı olmayan 3. ülke vatandaşlarının kuzeyde konaklamak istedikleri zaman yaşadıkları sıkıntıları anlatmıştık.

Böylesi önemli bir konuyu gündemine alan Akıncı’ya teşekkürü borç biliriz.

Bu hukuksuz uygulamanın en kısa sürede ortadan kaldırılmasını ve Rum liderliğinin yaptığı hukuk dışı uygulamalara son vermesini temenni ederiz.

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TAGS: Kilim: Akıncı’ya teşekkürü borç biliriz…, haber, kıbrıs
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