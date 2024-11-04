Kilim: Çözüm konusundaki niyetinizi ne zaman göstereceksiniz

Yeniçağ TV’de Müge Mavitunalı ve İsmet Özgüren’in sunduğu Konuştukça programına konuk olan Volt Kıbrıs Genel Sekreteri Hulusi Kilim, Volt Kıbrıs’ın hedeflerini ve seçim sürecini değerlendirdi.

Kilim, ülkedeki temel sorunun Kıbrıs meselesi olduğunu vurguladı ve mevcut sorunların temel kaynağının çözümsüz kalan Kıbrıs sorunu olduğuna dikkat çekti.



“BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ VAR AMA ESAS MESELE ÇÖZÜM ODAKLI BİR YAKLAŞIMDIR”



Genel Sekreter Hulusi Kilim, programda soruları şöyle yanıtladı:

“Bugün yaşadığımız süreçte ne söylesek, çoğu zaman bir yere varmadığını görürüz. Bir yandan pek çok tespit yapılıyor, büyük bir gürültü var ama esas mesele çözüm odaklı bir yaklaşımdır. Biz Volt Kıbrıs olarak olumlu mesajlar vermek, insanlara daha iyi bir gelecek perspektifi sunmak istiyoruz. Volt Kıbrıs’ın kuruluş amacı da bu; Kıbrıslıları bir araya getirmek, bir siyasi ses yaratabilmek. Bu yolda adımlar atıyoruz çünkü toplumun sesi olarak halkla, sivil toplum örgütleriyle ve sendikalarla güçlü bir bağ kurmak istiyoruz.”



“ÜMİTLER VE GELECEĞE DAİR İNANÇLAR HER İKİ TARAFTA DA ÇOK ZAYIF”



Politikayı yalnızca seçim kazanmak amacıyla değil, toplumsal dayanışma ve anlayışı geliştirmek için bir araç olarak gördüklerini belirten Kilim, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kıbrıslı Türk gençliği bugün nerededir? Örneğin, ben gençken İngiltere’ye okumaya giden arkadaşlarımın çoğu geri dönmedi. Benim neslimden geriye dönenler çok az. Bu da Kıbrıslı gençlerin umutsuzluğunu ve adada bir gelecek göremediklerini gösteriyor. Bu, sadece kuzeyde değil, güneyde de böyle. Ümitler ve geleceğe dair inançlar her iki tarafta da çok zayıf.”



“ÇÖZÜM, BİR SEÇENEK DEĞİL, VAR OLMA MESELESİDİR”



Kilim Kıbrıs Sorununa dair gelen sorularda, Kıbrıs’ta çözümün, halk için bir seçenek değil, bir gereklilik olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

“Kıbrıslı Türkler için de Rumlar için de çözüm, bir seçenek değil, var olma meselesidir. Ancak toplum olarak gerçekten çözüme ihtiyaç duyuyormuş gibi davranmıyoruz. Ne içeride sorunları düzeltebiliyoruz ne de barışın, federasyonun ne kadar önemli olduğunu anlatabiliyoruz. Sol görüşlü kesimler de bu konuda kendilerini sorgulamalıdır.”



KİLİM: ÇÖZÜM KONUSUNDAKİ NİYETİNİZİ NE ZAMAN GÖSTERECEKSİNİZ?



Konuşmasında Kıbrıs sorununun önemine vurgu yaparak gündemde tutulması gerektiğini belirten Kilim, bu konunun ülkedeki pek çok sorunun temeli olduğunu ifade etti. Kilim konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün ülkede hastanelerde insanlar ölüyor, trafikte kazalar yaşanıyor, çevre kirliliği artıyor. Tüm bu sorunların kökeninde Kıbrıs sorunu yatıyor. Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’e soracağım tek soru şu olurdu: Çözüm konusundaki niyetinizi ne zaman göstereceksiniz? Görünen o ki, Kıbrıs sorunu güneyde de yeterince ele alınmıyor. Ne yazık ki, kuzeyde Cumhurbaşkanlığı makamında oturan bir Ersin Tatar’da, meselenin özüne odaklanmıyor; Biden ile görüşse bile çözüm adına somut bir şey söyleyemeyecektir.”



"ÇALIŞMALARIMIZA, HALKTAN ALDIĞIMIZ OLUMLU MESAJLARLA DEVAM EDECEĞİZ"

Kilim, son olarak Kıbrıs’ın stratejik önemine dikkat çekti ve toplumun ülkeye verdiği değeri yeniden düşünmesi gerektiğini belirterek sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Kıbrıs’ın bulunduğu konum, sahip olduğu toprak ve stratejik değeri açısından önemli bir ülke olduğunu bize unutturdular Neden bu ülkeyi gözümüzde değersizleştiriyoruz? Yaşadığımız olaylar ve sistem, bizi burayı terk etmeye ve ülkemize sırt çevirmeye itiyor. Ancak biz seçimden sonra da buradayız. Çalışmalarımıza, halktan aldığımız olumlu mesajlarla devam edeceğiz. Her ne kadar zor koşullarda olsak da daha iyi bir gelecek için yapılacak her şeyin değerli olduğuna inanıyorum.”