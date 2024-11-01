Kilim, ‘’Enosis’’ çığırtkanlığını kınadı

Volt Kıbrıs Genel Sekreteri Hulusi Kilim Lefkoşa’nın güneyinde gerçekleştirilen yürüyüşte, organize bir grubun Yunan halkının Mussolini ve Hitler faşizmine yönelik verdikleri “hayır” cevabını kutlamak amacıyla yaptığı “Enosis” çığırtkanlığını kınadı.

Genel Sekreter Hulusi Kilim yapılan açıklamada, “Bu gibi kışkırtıcı ve günümüze ait olmayan siyasi söylemler kabul edilebilir değildir” dedi.

“FEDERAL ÇÖZÜM MODELİ ULUSLARARASI TOPLUMUN KABUL ETTİĞİ TEK ÇÖZÜMDÜR”

Açıklamada, 1979’dan beri geçmiş toplum liderlerinin üzerinde uzlaştığı federal çözüm modelinin göz ardı edilmesinin ve bu yürüyüşte federasyonu “ayıp” olarak nitelendirmenin büyük bir talihsizlik olduğu belirten Hulusi Kilim, Kıbrıs’ın, tüm Kıbrıslıların ülkesi olduğu ve federal çözüm modelinin adanın kalıcı bölünmesine karşı uluslararası toplumun kabul ettiği tek çözüm olduğu ifade etti.

Kilim, bu tür provokatif sloganların atılmasına imkan tanıyan organize gruplara dikkat çekerek, yetkililerden gelecekte benzer olayların yaşanmaması adına gerekli önlemleri almalarını talep etti.

“TOPLUMLAR ARASI GÜVENİN TESİSİ İÇİN TÜM KESİMLER HASSASİYET GÖSTERMELİ”

Kilim, tüm toplumların geçmişten ders çıkararak geleceği birlikte inşa etme çabalarına her zaman destek verdiklerini belirterek, toplumlar arası güvenin tesisi ve korunması için tüm kesimlerin bu konulara hassasiyet göstermesi gerektiği vurgulandı.

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