Kilimanjaro Dağı'na Şampiyon Melekler pankartı açtılar

Kıbrıslı Türk sporcular, Niyazi Beydağlı, Ozan Emiroğlu, Suat Anıl ve Aydın İsmihan'dan oluşan dağcı ekibi, Afrika kıtasının en yüksek zirvesi Kilimanjaro'ya tırmandı. Zorlu 8 günlük sürecin ardından 5.895 metrelik zirveye ulaşan sporcular, burada Şampiyon Melekler adına bir pankart açarak unutulmaz bir anıya imza attı. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, sporculara verdikleri destek için teşekkür ederek, gelecek spor hayatlarında başarılar diledi.

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