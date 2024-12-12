Kilim’den Mazda Demio araçlar için acil önlem çağrısı

Volt Genel Sekreteri Hulusi Kilim, Kıbrıs’ın güneyinde “Takata Corporation” marka hava yastıkları nedeniyle geri çağrılan 11 bin 181 adet “Mazda Demio” model araçla ilgili gelişmelerin ardından, Kıbrıs’ın kuzeyinde de aynı model araçlar için yetkililere harekete geçme çağrısında bulundu.

“İNSAN HAYATI TEHLİKEDE”

Hulusi Kilim yaptığı açıklamada, adanın güneyinde Mazda Demio araçlarının, sürüş sırasında aniden patlayan ve yaralanmalara yol açabilen hava yastıkları nedeniyle trafikten men edilmesi üzerine çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Kilim güneyde sorunlu hava yastıklarının değiştirilmesi için 31 Ocak 2025 tarihine kadar bir yasa tasarısı hazırlandığını söyleyerek, araç sahiplerine bu değişikliği tamamlamaları için 6 aya kadar süre tanınması gündemde olduğunu kaydetti.

Güneyde Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, etkilenen araçların şasi numaralarının (DE3FS ve DEJFS) ve plaka bilgilerinin yayımlandığını vurgulayan Kilim, bu duyarlılığın kuzeyde de gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

KİLİM KUZEYDE AÇIKLAMA YAPILMAMASINI ELEŞTİRDİ

Kilim, adanın kuzeyinde bu konuda herhangi bir açıklama yapılmamasını eleştirerek, şu sözleri sarf etti:

“Bugüne kadar yetkililerden hiçbir açıklama gelmemesi, insan hayatına önem verilmediğinin bir göstergesidir. Bu araçlar kuzeyde de yaygın olarak kullanılmaktadır ve kullanıcıların hayatları ciddi tehlike altındadır.”

Avrupa Birliği dışından ithal edilen bu araçların özellikle Uzak Doğu’dan geldiğini belirten Kilim, şu soruyu yöneltti: “Güneyde etkilenen araçların tam sayısı 11,181 olarak açıklanırken, kuzeyde bu sayı kaçtır?”

“YETKİLİLER GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAK ZORUNDADIR”

Kilim, yetkililere seslenerek şu çağrıda bulundu:

“Adanın kuzeyinde bu çalışma derhal başlatılmalı, etkilenen araçların şasi numaraları tespit edilmeli ve araç sahipleri bilgilendirilmelidir. Yetkililer toplumu bu konuda derhal bilgilendirerek gerekli önlemleri almak zorundadır.”