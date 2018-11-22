Kilise liderine cinsel saldırı suçundan hapis

Sputnik'te yer alan habere göre, Seoul Merkez Bölge Mahkemesinin, 75 yaşındaki Lee hakkında oluşturduğu belgede, "Dini otoritesine mutlak inancı bulunan mağdurlardan kötü niyetli olarak yararlandı, 20'li yaşlarında olan mağdurlara yönelik aynı anda birden fazla kişiye uzun süreli cinsel taciz ve saldırıda bulundu" ifadelerine yer verildi.

Mahkeme belgelerinde ayrıca, Lee'nin cinsel taciz ve saldırıda bulunduğu isimlerin doğumlarından veya çocukluk yıllarından itibaren kilise üyesi oldukları belirtildi.

Mahkeme tarafından yayınlanan açıklamada, bu durumun ve Lee'ye olan inancın, kurbanların rahibe direnemeyecekleri bir ilişki türü yarattığı açıklandı ve "Kurbanlar, kesinlikle karşı koyamayacakları ya da en azından direnişin zor olduğu psikolojik statüdeydiler" denildi.

Lee'nin, resmi yerlerde olmasa da, daha küçük toplanmalarda veya bireysel eğitim seansları esnasında, takipçilerine doğrudan ya da dolaylı olarak kendisinin tanrı olduğunu söylediği de öğrenildi.