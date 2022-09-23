Kiliseler kapatılıyor, köprü ışıkları söndürülüyor

Avrupa’da enerji tasarrufu amacıyla çeşitli tedbirler alınıyor.

İsveç'in birçok bölgesindeki az tercih edilen kiliseler, enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla bu kış kısmen kapanacak. İsveç ile Danimarka arasındaki Öresund Köprüsü'nün aydınlatmalarının enerji tüketimini düşürmek için akşamları kapatılıyor, Fransa ve İsviçre'de ise "Gece Güzeldir" etkinliği kapsamında, 187'den fazla belediyenin sokak aydınlatmaları söndürülecek.

-Öresund Köprüsü'nün ışıkları enerji tasarrufu için kapatılacak

İsveç ile Danimarka arasındaki Öresund Boğazı'nda iki şeritli demir yolu ve dört şeritli kara yoluna sahip Öresund Köprüsü'nün aydınlatmalarının enerji tüketimini düşürmek için akşamları kapatılacağı bildirildi. Köprünün tesis müdürü Bengt Hergart, ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, enerji krizine dikkati çekmek ve tasarruf etmek için böyle bir karar aldıklarını söyledi. Köprünün üzerindeki otoyol ışıklarının sabaha karşı saat 01.00 ila 05.00'da kapatılacağına işaret eden Hergart, Noel tatili ve yılbaşı gecesi köprünün aydınlatmalarının sabaha kadar yanacağını belirtti.

Hergart, havacılık ve denizcilik açısından önemli olan tünel aydınlatmasına dokunmayacaklarını kaydetti.

İsveç ve Danimarka arasındaki 7,8 kilometre uzunluğundaki Öresund Köprüsü, Kopenhag ile Malmö kentini birbirine bağlıyor.

-İsveç'te enerji tasarrufu için bazı kiliseler kapatılacak

Öte yandan İsveç'in birçok bölgesindeki az tercih edilen kiliseler, enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla bu kış kısmen kapanacak.

Devlet radyosu SR'nin haberine göre, Lund Kenti Piskoposluğundan Andreas Mansson, piskoposluğun 540 kilisesinden 150'sinin enerji tasarrufu için bu kış tamamen veya kısmen kapatabileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

-Sokak aydınlatmaları söndürülecek.

Bu yıl "enerji tasarrufu" tematiği çerçevesinde 3'üncüsü düzenlenen "Gece Güzeldir" etkinliği kapsamında, Fransa ve İsviçre'nin birçok sınır belediyesini kapsayan Büyük Cenevre'de 187 belediye, bugün sokak ışıklarını söndürecek.

"Gece Güzeldir" internet sitesinden yapılan açıklamada, vatandaşları enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirmeyi de hedefleyen etkinliğe, Büyük Cenevre’ye komşu 50'den fazla belediye de katılacak.

Açıklamada, ışıklarını söndürerek etkinliğe katılan işletmelerin ve kişilerin sayısının arttığına dikkat çekilirken, etkinlik kapsamında gökyüzünü gözlemleme, sergiler, gece yürüyüşleri ve mum ışığında yemek gibi 100'den fazla organizasyon gerçekleşeceği kaydedildi.

Etkinlik, gündüz ve gecenin eşit zaman diliminde olduğu sonbahar ekinoksuna denk geliyor.

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23/09/2022 14:14