Kiliseyi korku saldı! Sürekli azalıyor

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, ülkedeki kiliselere üye olanların sayısının 2060 yılına kadar yüzde 49 oranında azalarak 22,7 milyona düşecek.

Freiburg Üniversitesinin Nesiller Sözleşmesi Araştırma Merkezi tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre kiliselerin mevcut 44,8 milyon civarındaki üye sayısının 2060 yılına kadar yüzde 49 oranda düşmesi bekleniyor.

KİLİSELERİN 25 MİLYAR EURO'YA İHTİYACI VAR

Almanya'daki 47 Katolik ve Protestan kilisesinde yapıldığı açıklanan araştırmayla 2060 yılına kadar artan maaşlar, enflasyon oranı gibi giderler hesaplandığında kiliselerin 25 milyar Euro'ya ihtiyacı olacağı ancak azalacak üye sayısının beraberinde maddi sıkıntılar getireceği idda edildi.