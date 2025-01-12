Kilitkaya Köyü’nde, ava kapalı günde tüfek ve fişek taşıyan iki kişi tutuklandı

Kilitkaya Köyü’nde, ava kapalı günde av tüfeği ve canlı fişek taşıdığı tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 19.00'da av korucuları tarafından Kilitkaya Köyü’nün yaklaşık 500 metre kuzeybatı kısmında, B.K.’nin (E-23) kullanımındaki araçta yapılan kontrolde, B.K. ve araçta yolcu olarak bulunan Ö.K.’nin (E-24), ava kapalı günde adlarına kayıtlı iki av tüfeği ile toplam 94 canlı av tüfeği fişeğini kanunsuz tasarruf edip taşıdıkları tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Lefkoşa’da çalıştığı şirketten 407 bin TL para çalan şahıs tutulandı

Lefkoşa’da bir şirkette çalışan 33 yaşındaki erkek şahısın, 27 Aralık 2024-7 Ocak 2025 tarihleri arasında, işyeri çalışanlarına ödemek için şirketten teslim aldığı toplam 407 bin TL nakit parayı, çalışanlarını ödemeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

Polis tarafından yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

-Gazimağusa’da çantadan 10 bin TL para çalan kadın tutuklandı

Gazimağusa’da ise dün bir işletmede, işyeri sahibine ait çantada muhafaza edilen toplam 10 bin TL nakit paranın çalınması ile ilgili yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen F.A.’nın (K-27) tutuklandığı belirtildi.

Öte yandan, 26 Aralık 2024 tarihinde, Gazimağusa’da bir marketten 840 TL değerindeki iki şişe alkollü içkinin çalınması meselesiyle ilgili yürütülen ileri soruşturmada ise, meselede zanlı olarak görülen ve aranan B.D. (E-22) ile Y.K. (E-21) dün Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandı.

Olayla ilgili daha önce meselede zanlı olarak görülen İ.B.A. (E-24) tespit edilerek tutuklanmıştı.

-Gazimağusa’da sarhoş olup rahatsızlık veren bir kişi tutuklandı

Gazimağusa’da kamuya açık yer olan bir eğlence mekanı önünde makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren 224 miligram alkollü şahıs O.Ş. (E-21) suçüstü tutuklandı.

Olay bu sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi.

-İkamet izinsiz üç kişi tutuklandı

Dün, polis ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen üç kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.