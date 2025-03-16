Kilitkaya'da ölümlü kaza!

Kilitkaya'da Kırmızı Kaya Mevkii'nde, 16 Mart 2025 tarihinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, MR 244 plakalı Pick-up aracın sürücüsü Mehmet Luman (64), batıdan doğuya seyir halindeyken sağa meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve tarlada bulunan zeytin ağacına çarptı.

Kaza sonucu, sürücü Mehmet Luman olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan Gülten Luman (64) yaralandı. Yaralı, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gülten Luman’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.