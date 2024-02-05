Kilitkaya’da yaşayan Huriye Zabitler ve iki çocuğu kayıp

Kilitkaya’da yaşayan 32 yaşındaki Huriye Zabitler ve iki çocuğunun cumartesi gününden beri kayıp olduğu bildirildi.

Polise dün verilen bilgiye göre, Kilitkaya’da sakin Huriye Zabitler’, çocukları 6 yaşındaki Feride Ecem Zabitler ve 4 yaşındaki İsmail Zabitler ile birlikte cumartesi akşamı saat 23.00 sıralarında evden ayrıldı ve halen geri dönmedi.

Zabitler ve iki çocuğu polis tarafından aranıyor.