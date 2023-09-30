Kilitkayalı: Hellim ince çizgimizdir

MasterChef Allstar’da ülkemizi başarı ile temsil eden Tanya Kilitkayalı’nın Hellim tarifi gündem oldu. Yarışmada Hellim’e, Hellim peyniri denmesi tepki toplarken Kilitkayalı sosyal medya hesabı üzerinden duruma tepki gösterdi.

Yarışmacılardan Esra Tokelli’nin “Hellim peyniri” demesini “Hellim” diyerek düzelten Tanya, ardından Somer Sivrioğlu’nun da “Hellim peyniri” demesini düzeltti.

Sosyal medya hesabı üzerinden “Hellim ince çizgimizdir” diyen Kilitkayalı “Bir Kıbrıslı olarak bu yarışmadayım ve doğal olarak gendi kültürümü yansıtan yemekleri yapıp, doğrularını yansıtmak en büyük amacım. Bu yüzden burdayım. Ve burda olduğum sürece, yapdıklarım olsa da olmasa da bu yolda ilerleycem sevgilerle” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kıbrıs kültürünün önemli yapı taşlarından olan Hellim’e, yarışmada “Hellim peyniri” denmesi KKTC’de duruma tepki gösterilmesine neden oldu.