Kilitkayalı: Her zaman yaptığım iyi ve kötü her tabak için çok mutlu ve gururluyum

Ülkemizi MasterChef Türkiye’de temsil eden Tanya Kilitkayalı, yarışmadan elendi. Kilitkayalı, elenmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada "Elveda 5,5 aylik serüvenin sonu. Başından beni desteklediğiniz, moral verip her durumda yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim." ifadeleri kullanıldı.

Kilitkayalı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde;

Güzel aileme benim böyle bir insan olmamı sağladıkları ve her zaman arkamda olduklari için tesekkür ederim. Her zaman yaptığim iyi ve kötü her tabak için çok mutlu ve gururluyum.Dilediğim yere kadar ilerleyemedim ama sizlerin sevaisini,yeni dostluklan kazandiğim için çok mutluyum. Canim Kibris'im sizlere önlük ve kupayı getiremediğim için özürdilerim. Tüm ekibe cok değerli @iremkanan @bilainarslann abilerime.seflerime hersey icin tesekkür ederim. Benim icin harika bir sezondu. Yeni başarılarda görüsmek üzere Artik sizlerle iskele'de @epicburgeriskele de görüşmeye devam edeceyik"

12/11/2023 23:45