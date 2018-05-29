Kilo almanızın sebebi YouTube olabilir!

İnternette video izlemek artık birçok kişinin gününün önemli bir parçası haline gelmiş durumda. Hareketsizlik insanı kilo almaya teşvik ediyor ve bu birçok kişi tarafından biliniyor ancak bilimsel araştırma sonuçlarına göre durum düşündüğünüzün de ötesinde. İnternetten video izlemek kişileri obeziteye teşvik ediyor.

ARAŞTIRMALAR ŞAŞIRTICI SONUÇLARI ORTAYA KOYDU

Webtekno tarafından aktarılan habere göre, Avrupa Obezite Kongresi kapsamında sunulan verilere göre YouTube’dan popüler videolar izleyen gençlerin, izlemeyenlere göre %26 daha fazla atıştırmalık ve sağlıksız yiyecekler tükettiği belirlenmiş. Tek sağlıksız besine yönlendiren yer YouTube’la sınırlı da değil.

Instagram’da milyonlarca takipçisi bulunan Zoella ve Afie Deyes gibi fenomenlerin sayfalarında sağlıksız yiyeceklerin paylaşılmasının 176 çocuğa etkisi araştırıldı. Buna göre sağlıksız resimler gösterilen çocukların 448 kalori alırken, bu besinleri görmeyenlerin ise 357 kalori aldığı tespit edildi.