Kilo almayan insanların sırrı ortaya çıktı

Çevrenizde sürekli yemek yediği halde kilo alamayan hatta kilo alamamaktan şikayet eden pek çok insan tanımışsınızdır. Çoğu zaman yalan söylediğine inanılan bu insanların kilo alamamalarının altındaki sır ortaya çıktı.

Günümüz dünyasının en ciddi hastalıklarından biri olarak görülen obezite dünya genelinde önüne geçilemeyen ve yıllar geçtikçe artan bir hastalık olarak tanımlanıyor. Mevcut durum devam ettiği sürece 2025 yılında her 5 kişiden 1’inin obez olacağı öngörülüyor.

Obezitenin altında yatan sorunlar fast food alışkanlıklarının gelişmesi, bilgisayar oyunlarının yaygınlaşması ve hareketsizliğin artması gibi toplumsal ve sosyal faktörlerden ve yeme bozuklukları ve egzersiz yapmama gibi kişisel faktörlerden kaynaklandığı gibi obeziteye meyilli olan kişilerin genellikle genetik olarak bu duruma yatkın oldukları bilimsel araştırmalara göre kanıtlanmıştı.

Genlerin kilo almaya neden olabileceği önceki araştırmalarla biliniyor olsa da kilo alamayanların da yine genetik faktörlerden ötürü kilo alamadığı bilinmiyordu. Hemen hemen herkes hayatı boyunca ne kadar çok yese de kilo alamayan insanlarla karşılaşmıştır. Bu insanlar diyet ya da egzersiz yapmadıkları halde hep zayıf ve sağlıklı bir bedene sahip görünüyorlar. Hatta çoğu zaman gizli gizli diyet yaptıkları ve bu yüzden kilo almadıkları düşünülüp yalan söylediklerine inanılan bu insanların kilo alamama nedenlerinin arkasında da genetik faktörlerin olduğu belirlendi.

Yapılan araştırma sayesinde obeziteye yatkınlık geni olduğu gibi kilo alamama ve hep zayıf kalmaya neden olan genlerin de olduğu belirlendi. Araştırmada kullanılan yöntem yüzlerce insanın DNA’sından elde edilen bulgulara dayanıyor. Çevresel faktörler elendiği zaman kişiler arasındaki farkın genetik olduğu ortaya çıkıyor. Araştırmada ayrıca genetik kodlama yöntemi ile kuşaklar boyunca zayıf kalabilmenin mümkün olduğu belirtilirken kilo kontrolü üzerindeki en önemli etkinin yeme alışkanlıkları ile egzersiz rutinleri olduğu belirtildi.

Farklı genlere sahip kişilerin aynı yemekleri yedikleri zaman farklı şekilde kilo aldıklarını kanıtlayan bu araştırma, bazı insanların çok yemek yemesine rağmen diğerleri gibi kilo almama nedenini açıklıyor. Ancak, araştırmada son olarak tek sebebin genetik faktörler olmadığı ve sağlıklı bir bedene sahip olabilmenin kişinin kendi elinde olduğu belirtilmiş, dengeli beslenme ve egzersiz rutini sayesinde herkesin fazla kilolarından kurtulabileceği bir kez daha hatırlatılmış.