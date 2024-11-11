Kilo kaybı için 30-30-30 kuralı nedir? İşte bilmek istediğiniz her şey

30-30-30 KURALI NEDİR?

30-30-30 kuralı, şunlara yardımcı olabileceği fikrine dayanmaktadır:



Sürdürülebilir kilo yönetimini teşvik etmek,



Fiziksel ve zihinsel refahı iyileştirmek,



Sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları geliştirmek,



Yağ yakma kapasitenizi artırmak ve Yağsız kasları korumak.

30-30-30 kuralı ilk olarak yazar Tim Ferriss tarafından The 4-Hour Body adlı kitabında tanımlanmıştır.

Tekniğin vücudun kas kaybetmeden yağ yakmasına yardımcı olabileceğini iddia eden podcaster Gary Brecka sayesinde TikTok'ta viral oldu.

30-30-30 KURALIYLA KİLO VERME

1) Uyandıktan sonraki 30 dakika içinde 30 gram protein yemek

2) 30 dakika düşük yoğunluklu kardiyovasküler egzersiz yapmak

3) Kahvaltı yapmak

4) Protein alımını gün boyunca yaymak

30-30-30 kuralını (bazen 30-30-30 yöntemi olarak da adlandırılır) takip etmek, kan şekerinizi yönetmenize, kilo vermenize ve diğer beslenme planlarından daha fazla enerjiye sahip olmanıza yardımcı olabilir.

30-30-30 KURALININ FAYDALARI

30-30-30 kuralı, uyandıktan sonraki 30 dakika içinde 30 gram protein yemek ve ardından 30 dakika hafif egzersiz yapmak içeren bir kilo verme yöntemidir.

Sağlıklı alışkanlıklar: 30-30-30 kuralı, zamanla sürdürülebilen sağlıklı alışkanlıkları teşvik eder.



Kilo kaybı: Kural, metabolizmayı hızlandırarak istekleri azaltarak ve kan şekeri seviyelerini dengeleyerek kilo kaybına yardımcı olabilir.



İyileştirilmiş enerji: Düzenli egzersiz ve dengeli bir diyet enerji seviyelerini ve zihinsel odaklanmayı iyileştirebilir.

Kalp damar sağlığı: Tutarlı egzersiz kalp sağlığını korumaya yardımcı olabilir.



Sürdürülebilir kilo kaybı: 30-30-30 kuralı, kilo kaybına yönelik dengeli ve gerçekçi bir yaklaşımdır.



Uygulanması kolay: Kuralın hatırlanması ve günlük hayata entegre edilmesi kolaydır.

Farklı yaşam tarzlarına uygundur: Kural, çeşitli yaşam tarzlarına ve fitness seviyelerine uygundur.



Kademeli değişikliklere odaklanır: Kural, zamanla kalıcı olma olasılığı daha yüksek olan kademeli değişikliklere odaklanır.



Ancak, 30-30-30 kuralı herkes için etkili olmayabilir. Örneğin, bazı insanlar sabahın erken saatlerinde yemek yemeyi sevmeyebilir veya midelerinde yiyecek varken egzersiz yapamayabilirler.

30-30-30 KURALININ ZARARI VAR MI?

30-30-30 kuralının kilo kaybı için etkili olduğu kanıtlanmış olsa da, bunun birkaç riski de vardır. 30-30-30 kuralı, sabahın erken saatlerinde yemek yemeyi sevmeyen, midesinde yemek varken egzersiz yapamayan veya altta yatan rahatsızlıkları veya yaralanmaları olan kişiler için işe yaramayabilir.

Aşırı diyet: 30-30-30 kuralı, zararlı olabilecek aşırı diyet yapmaya yol açabilir.



Beslenme dengesizlikleri: Sıkı diyet uyumu beslenme dengesizliklerine yol açabilir.



Kan şekeri seviyeleri: 30-30-30 kuralı kan şekeri seviyelerini etkileyebilir.



Protein: Proteine ​​aşırı vurgu yapmanın olumsuz sağlık etkileri olabilir. Belirli tıbbi rahatsızlıkları olan kişiler ne kadar protein aldıklarına dikkat etmelidir.

Egzersiz: Aşırı egzersiz ciddi hastalıklara yol açabilir.



Mide bulantısı: Çok erken yemek yemek mide bulantısı hissine neden olabilir.



Sürdürülebilirlik: Diyet birçok kişi için sürdürülebilir olmayabilir.



Rehberlik: Diyet, günün geri kalanında nasıl yemek yiyeceğiniz veya egzersiz yapacağınız konusunda rehberlik sunmaz.



Diğer faktörler: Diyet, yeterli su içmek ve yeterli lif almak gibi sağlığınız için dikkate almanız gereken diğer önemli faktörleri hesaba katmaz.



Diyet listeleri her zaman kişiye özeldir. Popüler diyet uygulamaları sağlığınız için riski olabilir. Bu nedenle kilo vermeye karar verdiyseniz mutlaka bir uzmana danışarak kendinize özel beslenme ve egzersiz programı oluşturun.