Kilo vermeye yardımcı olacak 4 sabah rutini!

Kilo vermek istiyorsanız alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz gerekebilir. Şimdi kilo vermeye yardımcı 4 sabah rutinini sizlerle paylaşacağız.

Kilo vermek isteyen ama diyete enerjisi veya spor yapmaya zamanı olmayanlar için öneriler. Kilo vermek için sabah rutininizde yapabileceğiniz küçük değişiklikler neler?

Güneşi selamlayarak başlayın

Perdeleri biraz güneş ışığı almak için açmak veya her sabah dışarıda birkaç dakika daha geçirmek, kilo vermenize yardımcı olabilir. Çalışmalar, günün belirli saatlerinde orta düzeyde ışığa maruz kalmanın bile kilo üzerinde etkili olabileceğini göstermiştir.

Sabah egzersizi yapmaya çalışın

Sabah ilk iş olarak biraz fiziksel aktivitede bulunmak, kilo kaybını artırmaya yardımcı olabilir. Sabah egzersiz yapanların öğleden sonra egzersiz yapanlara oranla tokluk hislerinin daha yüksek olduğu bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir.

Su içmeyi ihmal etmeyin

Sabaha bir veya iki bardak su ile başlamak kilo kaybını arttırmanın kolay bir yoludur. Su, en az 60 dakika boyunca enerji harcamanızı veya vücudunuzun yaktığı kalori miktarını artırmanıza yardımcı olabilir. Sabaha su ile başlamak ve gün boyunca yeterli miktarda sıvı almak, minimum çabayla kilo kaybını artırmanın harika bir yoludur.

Yüksek proteinli bir kahvaltı ile güne başlayın

Kahvaltının günün en önemli öğünü olarak görülmesinin iyi bir nedeni var. Kahvaltıda ne yediğiniz, diğer öğünlerdeki açlık seviyenizi belirliyor. Yüksek proteinli bir kahvaltı yapmak, iştahı kesmeye ve kilo vermeye yardımcı olacaktır.

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28/03/2022 16:35