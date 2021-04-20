Kiloları yüzünden çorabını bile giyemiyordu! Başbaşka biri oldu...

Restoranlarda veya uçaklarda koltuklara sığamayacak kadar şişman olma korkusuyla yaşayan ve bacak bacak üstüne bile atamayan genç kadın, bir yıldan biraz daha uzun bir süre içinde vücut ağırlığının yarısını kaybetmeyi başardı.

KOLTUKLARA SIĞMAMAKTAN KORKUYORDU

İrlanda, Dublin'den 34 yaşındaki Carla FitzGerald, yıllarca koltuklara sığamayacağı için herkesin önünde küçük düşeceği endişesiyle yaşadıktan sonra 14 ayda 147 kilodan 63 kiloya düştü.

Kilo verme yolculuğuna geçen yıl Ocak ayında başlayan Carla, tüm hayatı boyunca kilosuyla mücadele ettikten sonra karantina sırasında 82 kilo vermeyi başardı.

FOTOĞRAF GÜNLÜĞÜ TUTMAYA BAŞLADI

Genç kadın kendisini motive etmek için inanılmaz bir fotoğraf günlüğü tuttu ve kilo verme macerasını sosyal medya hesabından binlerce takipçisiyle paylaştı.

Vücut ağırlığının yarısından fazlasını kaybettiği için, Carla artık yemek için bir restorana gittiğinde koltuklara sığamayacağı veya uçaklarda çift koltuk satın almak zorunda kalacağı gibi konularda endişelenmek zorunda değil.

ARTIK KENDİNİ ÖZGÜR HİSSEDİYOR

Carla, artık kendini 'çok özgür hissettiğini' söylüyor çünkü artık endişelenmesine gerek yok ve hayatında ilk kez moda akımlarının tadını çıkarabiliyor.

Bir zamanlar her gün siyah tayt ve bol siyah bir kazak giymek zorunda kaldığı için kendini üniforma giyiyor gibi hissettiğini itiraf ediyor.

34 yaşındaki Carla, hayatında ilk kez kıyafetlerin tadını çıkarabildiğini ve giysilerin içinde kendini harika hissettiğini söylüyor.

KARAR VERDİ, HAYATI DEĞİŞTİ

Bir süre terapiye gittiğini ve psikolojik yardım aldığını söyleyen Carla, "Geçen yıl Ocak yayında kilo verme yolculuğuma başlamaya hazır olduğuma karar verdim" ifadelerini kullandı.

Kendini bildiğinden beri kilolarıyla mücadele ettiğini ve her diyet girişimiminin başarısızlıkla sonuçlandığını anlatan Carla, kilo vermeden önce kendisine yemek bağımlısı teşhisi koyulduğunu belirtti.

GÜNDE 5 BİN KALORİ

"Yemek yerken bile sürekli olarak bir sonraki yemeğimin ne olacağını düşünüyordum" diyen Carla, iş yerinde öğle molasına çıktığında binlerce kalorilik yemekler tükettiğini itiraf ediyor.

Her gün 3 bin ila 5 bin arasında kalori aldığını itiraf eden Carla, evde yemek pişirmektense dışarıdan yemek aldığını ve sık sık fast food tükettiğini söyledi.

Carla, dışarıdan yemek sipariş vermediği zamanlarda ise büyük porsiyonlarda makarna, patates kızarması, cips, abur cubur, etli ve kalorili yiyeceklerle beslendiğini aktardı.

Carla'nınki, yakın zamanda İngiliz medyasına yansıyan tek kilo verme hikayesi değil. Benzer bir hikaye de geçtiğimiz haftalarda ABD'den gelmişti.

SEVGİLİSİ TERK EDİNCE HAYATI DEĞİŞTİ

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles'ta yaşayan 29 yaşındaki genç kadın, sevgilisi tarafından aniden terk edilince hayatını değiştirmeye karar verdi. 2018 yılının Ocak ayında aldığı karar onun için milat oldu ve bir daha hiçbir şey onun için aynı olmadı.

136 kg olduğu için 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi tarafından terk edilen Josie isimli genç kadın 64 kilo vererek bambaşka birine dönüştü. Genç kız, şimdiyse herkesin imrendiği fit vücuduyla görenleri hayran bırakıyor.

Terk edildikten sonra hayatına sporu ve dengeli beslemeyi alan Josie'nin artık hayatı değişmeye başlamıştı. Erkek arkadaşını pişman etmek için çıktığı yolda kendi serüvenini yarattı ve yeni hayat tarzını benimsedi.

YILBAŞINDAN İKİ GÜN SONRA TERK EDİLDİ

Şimdi başka kadınlara yaşantısıyla ilham olan genç kadın geçirdiği zorlu süreci Truly'ye şu sözlerle anlattı: "3 yıllık bir ilişkim vardı. Bu ilişkide kendimi çok kaybettim. Zehirli ve yıpratıcı bir ilişkimiz vardı. Yılbaşından 2 gün sonra bana hiçbir açıklama yapmadan ilişkimizi bitirdi."

"Eski sevgilimin istemediği kadındım. Bunun yerine onun elde edemeyeceği kadın olmaya karar verdim." Hayatı boyunca kilo problemiyle mücadele ettiğini anlatan Josie, insanların arasında kendini görünmez gibi hissettiğini anlattı.

Josie, "Kilo vermeye karar verme sürecim ise böyle başladı. Çünkü erkek arkadaşım artık benimle birlikte olmak istemiyordu. Ona geri dönüp ne kaybettiğini göstermek istedim." ifadelerini kullandı.

"Ayrıldıktan 2 hafta sonra serüvenime başladım. Kendime bir eğitmen tuttum. Sağlıklı yemeye ve her gün daha aktif olmaya başladım. Hayatımdan fast food'u çıkardım."

"BENİ GÖRMEZDEN GELİYORLARDI, ŞİMDİYSE..."

"Kilo verirken beni en çok üzen şey insanların bana davranışlarının değişmesi oldu. İnsanlar bana artık daha kibar davranıyorlardı. Kilolu olduğum zamanlarda insanlar beni görmezden geliyorlardı."

"Artık hayatım tamamen fitness etrafında dönüyor. Fitness'ı seviyorum. Artık bu benim tutkum. Şu an eğitmen oldum ve amacım benim gibi sorunlar yaşamış diğer kadınların da özgüvenini yerine getirmek."

Josie ayrıca kilo vermek isteyenlere de tavsiyelerde bulundu. "Benim tavsiyem, kendinize neden kilo vermek istediğinizi sorun. Ana nedeni bulduğunuzda, günlük rutininizde değişiklikler yapmaya başlayın.

"En zor kısım başlamak. Bir kez başladığınızda, spora aşık olacaksınız. Ama en önemlisi, asla kimsenin veya hiçbir şeyin sizi caydırmasına izin vermeyin!"

Josie'nin Instagram hesabında 20 bini aşkın takipçisi bulunuyor. Genç kadın, kilo vermek isteyen takipçilerine, düzenli olarak sağlıklı yaşamla ilgili tavsiyeler veriyor.

Bu habere tepkiniz:



20/04/2021 15:59