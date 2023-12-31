Kim: ABD savaşı kaçınılmaz hale getiriyor, 2024'te daha fazla ‘casus uydu’ fırlatacağız

Kim, Güney Kore'yi artık birleşme ya da uzlaşma konusunda muhatap olarak görmeyeceklerini söyledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD politikalarının savaşı kaçınılmaz hale getirdiğini gerekçe göstererek, 2024'te 3 "casus uydu" daha fırlatacaklarını ve askeri İHA üretimini artıracaklarını açıkladı.

Kim, Güney Kore ile ilişkililerini ise "savaş halindeki iki düşman ülke" şeklinde nitelendirdi.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim, iktidardaki Kore İşçi Partisinin beş gün süren genel kurul toplantısının son gününde ülkesinin gelecek yıl hedeflerini açıkladı.

"Düşmanların bizi işgal etmeye yönelik pervasız hamleleri nedeniyle, Kore yarımadasında bir oldu bitti ile her an bir savaş çıkabilir” diyen Kim, bu yıl ilk kez "casus uydunun" başarıyla fırlatılmasının ardından 2024'te 3 uydunun daha fırlatılacağını bildirdi.

Ülkesinin olası nükleer bir krize daha hızlı yanıt verilebilmesi için nükleer sektör dahil daha birçok alanda gelişilme sağlanması gerektiğini belirten Kim, "Güney Kore'nin kontrol altına alınması" ihtimaline de hazırlıklı olunması gerektiğini dile getirdi.

Kim, “Herhangi bir saldırıya yanıt olarak orduya, gerekirse nükleer bombaların da kullanımı dahil olmak üzere Güney Kore topraklarının tamamının kontrol altına alınması ihtimaline de hazırlıklı olunması emrini verdim.” dedi.

Kim: İki ülkenin birleşmesi artık mümkün değil

Kim, Güney Kore ile ilişkileri hakkında da Seul'ün Kuzey Kore'yi "düşman" ilan ettiğini kaydederek iki ülkenin birleşmesinin artık "mümkün olmadığını" vurguladı.

İki ülke arasındaki ilişkilerde "köklü değişiklik" çağrısında bulunan Kim, Güney Kore ve Kuzey Kore'nin "savaş halindeki iki düşman ülke" haline geldiğine dikkati çekti.

Kim, Güney Kore'yi artık birleşme ya da uzlaşma konusunda muhatap olarak görmeyeceklerini söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim, 2024'te ABD'ye karşı "saldırgan" tutum sergileyeceklerine dikkati çekerek "ABD ve Güney Kore bizimle çatışmaya girerse nükleer caydırıcılığımızla onlara karşı kritik eylemde bulunmaktan çekinmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore’nin ABD'ye karşı sert duruşunu ve Amerikan karşıtı, anti-emperyalist dayanışmasını koruyacağı vaadinde bulunan Kim, Güney Kore’nin ABD’nin nükleer cephaneliği haline geldiğini iddia etti.

Kuzey Kore lideri, “Düşman kuvvetlerinin çatışmacı askeri eylemlerine yakından bakıldığında, savaş kelimesi soyut bir kavram olmaktan çıkıp somut bir gerçeklik haline geldi.“ ifadesini kullandı.

"ABD'ye karşı çıkan diğer ülkelerle daha derin ilişkiler kurmaktan başka seçenek yok"

İsim vermeden Çin ve Rusya ile işbirliği yapabilecekleri mesajını veren Kim, ülkesinin nükleer hedeflerini ilerletmekten ve ABD'ye karşı çıkan diğer ülkelerle daha derin ilişkiler kurmaktan başka seçeneği olmadığını söyledi.

Kuzey Kore, 21 Kasım'da Güney Kore'ye doğru "casus uydu" taşıyan bir roket fırlatmıştı.

Bunun ardından Güney Kore, 22 Kasım'da, Kuzey Kore ile 2018'de imzaladığı ve bölgedeki askeri gerilimi azaltmayı amaçlayan anlaşmanın bazı hükümlerini askıya aldığını açıklamıştı.

Kuzey Kore de 23 Kasım'da söz konusu anlaşmayı feshettiğini duyurmuştu.