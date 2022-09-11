Kim Jong-un ölürse ne olacak?

Kuzey Kore, Kim Jong-un'un öldürülmesi halinde tüm dünyanın başına gelecek korkunç senaryoyu açıkladı. Yeni bir yasayı yürürlüğe koyan Kuzey Kore'de, devlet liderlerinin bir saldırıda öldürülmesi ya da alıkonulması durumunda 'derhal ve otomatik olarak' nükleer silahlarını ateşleyecek.

Parlamentodan hızla geçen mevzuatta ayrıca, diktatörlüğün yabancı güçler tarafından saldırıya uğrayacağını hissetmesi durumunda, ülke liderlerine önleyici bir saldırı olarak nükleer silah kullanma yetkisi veriyor. Yasada 'Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin nükleer duruşu, güvenilir, etkili ve olgunlaşmış nükleer caydırıcılık, savunmacı ve sorumlu nükleer kuvvetler politikası ve esnek ve amaçlı stratejisi tarafından gelecekteki nükleer tehditlerle aktif olarak başa çıkabilecek nükleer silah kullanımını garanti etmektedir' ifadeleri yer alıyor.

Kuzey Kore, 2006'da ilk bombasını başarıyla test etmeden önceki yıllarda nükleer silahlar peşinde koştu. Ülke liderleri, nükleer silahları dış güçlere karşı caydırıcı olmanın önemli bir yolu olarak görüyor.

Amerika Birleşik Devletleri tüm Kore yarımadasını nükleer silahlardan arındırma kararlılığını sürdürüyor. Kim Jong-un, Kuzey Kore medyasına verdiği demeçte 'Biz asla nükleer silahlardan vazgeçmeyeceğiz ve kesinlikle nükleer silahlardan arındırma için pazarlık yapmayacağız' dedi.

Uzmanlar, yeni yasanın kıtadaki çatışma riskini potansiyel olarak artırdığını söylüyor.

RUSYA İLE YAKIN İLİŞKİ SÖZÜ

Kuzey Kore devlet medyası KCNA, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova ile Pyongyang arasında daha güçlü ilişki kurulması çağrısında bulunduğunu duyurdu.

Uzmanlar iki ülkenin, Rusya'nın Ukrayna işgalinin başladığı Şubat ayından bu yana giderek yakınlaştığına dikkat çekiyor.

Kuzey Kore, tahıl ve enerji karşılığında Rusya için Ukrayna'ya 100 bin asker göndermeyi teklif etmişti.

Anlaşma hayata geçerse, tarihi bir ekonomik kriz ve kıtlıkla boğuşan Kuzey Kore lideri Kim Rusya'dan enerji ve tahıl elde edebilecek. 1,3 milyon askeri bulunan Kuzey Kore, dünyanın en büyük dördüncü ordusuna sahip.

Bu habere tepkiniz:



11/09/2022 21:25