Kim Kardashian kendi firmasında staj yapacak

Geçtiğimiz yıldan bu yana avukat olmak için uğraşan Kim Kardashian, başka birinin yanında çalışmamak için kendine firma açtı.

39 yaşındaki televizyon yıldızına babası Caitlyn Jenner, hukuk firması açacak. Kişisel serveti 350 milyon dolar olan Kim Kardashian, zorunlu stajını da kendi kurduğu firmada yapacak. Son bir yıldır günde 18 saat çalıştığını ve yakında bir sınava gireceğini söyleyen Kardashian, "Herkes paramla buraya geldiğimi düşünüyor" demişti. Öte yandan Kardashian'ın 4 yıl boyunca yakın dostlarıyla çok sık görüşmeyeceği ve yalnızca işine odaklanacağı iddia edildi.

23/01/2020 19:02