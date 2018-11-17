Kim Kardashian ve Kylie Jenner yeniden işbirliği yaptı

Kim Kardashian ve Kylie Jenner kardeşler her zaman birbirine destek olma konusuda oldukça cömertler. Yaklaşık 7 ay önce KKW x Kylie Cosmetics adında bir marka yaratan kardeşler şimdi yeniden işbirliği yapmaya karar verdi.

Kardashian ve Jenner, Black Friday yani Kara Cuma’da satışa çıkması beklenen koleksiyon için kamera karşısına geçti. Kardeşler, toprak tonlarının baskın olduğu çekimleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak müjdeyi verdiler…