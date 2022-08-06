Kim Kardashian ve sevgilisi Pete Davidson 9 ayda ayrıldı

Sosyetik güzel Kim Kardashian ile oyuncu sevgilisi Pete Davidson’ın aşkında sona gelindi… Ünlü çift yoğun programları sebebiyle ilişkilerinin yıprandığını söyleyerek 9 aylık ilişkiyi noktalama kararı aldılar.

İngiliz Daily Mail’de yer alan haberde Kardashian ve Davidson’ın arkadaş kalma kararı aldığı belirtildi. 28 yaşındaki Davidson ile 41 yaşındaki Kardashian’ın ilişkileri uluslararası magazin kamuoyunun gündemine oturmuştu.



Davidson’ın rol aldığı Saturday Night Live setinde tanışan çift kısa bir süre sonra birlikte olmaya başlamıştı. Çiftin uzak mesafe ilişkiden sıkıldığı kaydedildi. Davidson’ın işi gereği yurt dışında setlerde çalıştığına dikkat çekilirken Kardashian’ın bundan rahatsızlık duymaya başladığı ve sıkıldığı iddiaları bir süredir ortaya atılmıştı.

Çifte yakın bir kaynak, “Birbirlerini çok seviyorlar ve çok saygı duyuyorlar fakat uzun mesafe ilişki ve zorlayıcı takvimleri bu ilişkiyi yürütmeyi çok zor kılıyor” dedi.

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06/08/2022 09:22