Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı programı sırrını ağzından kaçırdı

Dünyanın pek çok ülkesinde ilgiyle izlenen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının İngiltere versiyonunda yaşanan ilginç an, sosyal medyaya damgasını vurdu. İngiltere'de ITV adlı kanalda ekranlara gelen popüler yarışma programının geçen haftaki bölümünde, Maria King adlı bir yarışmacı perde arkası sırrını ağzından kaçırdı.

Jeremy Clarkson'ın sunuculuğunu üstlendiği bilgi yarışmasında, Maria King başarıyla ilerlerken yarışma sonlandı ve bitiş, yüksek sesli bir efektle duyuruldu. Maria King, bilgi yarışmasında dört joker hakkı da mevcutken, 4 bin sterlinlik soruyu duymak üzere oturuyordu.

"BUNU SÖYLEMEMEM GEREKİYORDU DEĞİL Mİ?"

Bitiş sesi tüm stüdyoda yankılandığında, sunucu Jeremy Clarkson yarışmacıya bunun ne anlama geldiğini bilip bilmediğini sordu. Son derece heyecanlı olduğu her halinden belli olan Maria King, bir anda beklenmedik bir cevap verdi. Yarışmacı, "Gidip üstümü değiştirmem gerekecek" dedikten sonra ne yaptığının farkına vardı ve telaşla ekledi: "Bunu söylememem gerekiyordu, değil mi?"

Her bölümü ayrı ayrı çekmek yerine, Kim Milyoner Olmak İster'de aslında tek seferde birden fazla bölüm çekiliyor. Yarışmacılar her bölümün sonunda setten ayrılıp bir saat sonra farklı kıyafetlerle geri dönüyor, böylece zamanın geçtiği izlenimi veriliyor.

Bu cevap karşılığında şaşkınlığını gizleyemeyen ancak hataya eğlenceli tarafından bakan Clarkson, evdeki izleyicinin havasını bozmamak için çelişkiyi kabul etmeden önce güldü ve yarışmanın formatını şöyle açıkladı:

"Tam olarak bu anlama geliyor. Kesinlikle haklısınız, yaklaşık bir saat içinde sizi göreceğim ancak izleyicilerin bildiği kadarıyla eve gidiyorsunuz. Eyvahlayarak paniğe kapılacaksınız ve haftaya görüşeceğiz. Yani kesinlikle haklısınız, bu programın sonu, gerçekten de gidip üstünüzü değiştirmeniz gerekiyor ve Maria 4 bin sterlinden daha ileri gidip gidemeyeceğini görmek için prompterde yazdığına göre 'bir dahaki sefere' geri dönecek."

Program banttan yayınlanmasına rağmen, yarışmacının sözlerinin kesilmeyip yayına verilmesi dikkat çekti.

Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada, yarışmacılar 1 milyon sterlin kazanmak için 15 soruya doğru yanıt vermeye çalışıyor. Bu süreçte dört joker hakları bulunan yarışmacılar, yüzde 50, izleyiciye sorma, seyirciye sorma ve sunucuya sorma haklarını kullanarak büyük ödüle ulaşmaya çalışıyor.

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14/09/2022 12:11