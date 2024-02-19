Kim Milyoner Olmak İster'de ağızları açık bırakan an!

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan İrem Molluhasanoğlu, joker kullandığı soruyla sosyal medyada gündem oldu. İrem Molluhasanoğlu Kim Milyoner Olmak İster seyircisi sayesinde bir üst soruya geçebildi.

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında yer alan İrem Molluhasanoğlu isimli yarışmacı, joker kullandığı soruyla gündem oldu. İrem Molluhasanoğlu'na, "'Türk alfabesindeki ilk ünsüz 5 harfi say' diyen öğretmene öğrenci hangi cevabı verirse sözlüden yüksek not alacaktır?" sorusu için joker kullandı.

"TÜRK ALFABESİNDEKİ İLK ÜNSÜZ 5 HARFİ SAY"

Şıklarda; "1,3,5,7,9", "b,c,ç,d,f", "do, re, mi, fa, sol", "proton, nötron, elektron" seçenekleri vardı. Seyirciye sorma joker hakkını kullanan yarışmacı, seyircilerden yüzde 95 oranında "b,c,ç,d,f" harflerinin yer aldığı B şıkkı cevabı geldi

Şaşkınlık yaşayan yarışmacı, "Çok basitmiş." dediği soruda joker hakkı kullandığı için pişmanlık yaşadı.