Kim Milyoner Olmak İster'de edebiyatçıdan şiir sorusuna skandal cevap!

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan meşhur şiir sorusuna edebiyat hocasının yanlış cevap vermesi stüdyodaki ve ekran başındakileri şaşkına çevirdi.

ATV'de Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekrana gelen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de büyük bir sürpriz yaşandı.

Edebiyatla ilgili bir soruyu telefon jokerindeki, Şehir Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde bir öğretim görevlisine soran yarışmacı doğru cevabı veremeyerek elendi.

SORUYU BİLEMEYİNCE JOKER HAKKINI KULLANMAK İSTEDİ

Yarışmacıya, yarışmadaki sesli soruda Nazım Hikmet'in 'Herkes Gibisin' adlı şiirini besteleyen ve seslendiren Cem Karaca'nın şarkısı soruldu. Yarışmacı soruyu bilmediğini söyleyerek telefonla joker hakkını kullanmak istediğini belirtti.

ARKADAŞININ CEVABINA GÜVENEN YARIŞMACI ŞOK YAŞADI

Daha sonra Şehir Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisi olduğunu belirttiği arkadaşına bağlanan yarışmacı soruyu bir kez de arkadaşı için okudu. Soruyu duyan öğretim görevlisi yüzde 90 oranında doğru cevabın Atilla İlhan olduğunu söyledi. Bunun üzerine Atilla İlhan diyen yarışmacı büyük bir şok yaşadı.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Olay sonrasında sosyal medyada Şehir Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim görevlisi hakkında birçok yorum yapıldı.