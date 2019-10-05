Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi an!
Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında bir ilk yaşandı!
05/10/2019
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1 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ
Kim Milyoner Olmak İster’in 5 Ekim Cumartesi günü yayınlanan yeni sezonunda tarihi an yaşandı. Genç yarışmacı Arda Ayten, 1 milyon TL değerindeki sorunun cevabını bulmak için soğuk terler döktü. Final sorusu İstiklal Marşı’ndan geldi. Bir saatten fazla düşünen Arda Ayten İstiklal Marşı’nın satırlarını defalarca tekrar etti.
TOPRAK YANITI
Ayten “On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?” sorusuna “Toprak” yanıtını vererek bir milyon TL’nin sahibi oldu.