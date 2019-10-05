Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi an!

1 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ

Kim Milyoner Olmak İster’in 5 Ekim Cumartesi günü yayınlanan yeni sezonunda tarihi an yaşandı. Genç yarışmacı Arda Ayten, 1 milyon TL değerindeki sorunun cevabını bulmak için soğuk terler döktü. Final sorusu İstiklal Marşı’ndan geldi. Bir saatten fazla düşünen Arda Ayten İstiklal Marşı’nın satırlarını defalarca tekrar etti.

TOPRAK YANITI

Ayten “On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?” sorusuna “Toprak” yanıtını vererek bir milyon TL’nin sahibi oldu.

05/10/2019 23:12