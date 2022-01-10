Kim Milyoner Olmak İster'deki soru Fenerbahçelileri çıldırttı

Kim Milyoner Olmak İster’de Galatasaray ile Fenerbahçe taraftarı arasında geçen bir konuşma soru olarak yöneltildi. Fenerbahçe’nin ezeli rakibi Galatasaray’a 6-0 yenilmesine atıfta bulunulan soru, sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı. Soru ve gelen tepkiler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” programında yarışmacıya yöneltilen bir soru tepki çekti. Yarışmacıya “Galatasaray’ın Süper Kupa ve UEFA Kupası şampiyonluğu gibi başarılarıyla övünen arkadaşına sürekli ‘Biz de sizi 6-0 yendik’ diyerek karşılık veren biri muhtemelen hangi takımı tutmaktadır” sorusu yöneltildi.

TARAFTARLARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Doğru cevabın “Fenerbahçe” olduğu şıklar arasında ise Aydınspor, Fenerbahçe, MTK Budapeşte, Pendikspor yer aldı. Ezeli rakip takım taraftarlarını karşı karşıya getiren bu soru, sosyal medyada da gündem yarattı.,

“KULÜBÜMÜZÜN İSMİNİ ALAYCI VE AŞAĞILAYICI KULLANDILAR”

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği ise programın ardından “ATV isimli televizyon kanalında yayınlanan bir yarışma programında kulübümüzün isminin “alaycı ve aşağılayıcı” bir tavırda kullanıldığı tespit edilmiş olup; ilgili kanal ve program hakkında 6112 Sayılı Kanun’un 8.maddesi uyarınca RTÜK nezdinde ivedilikle şikayette bulunulacaktır” açıklamasını yaptı.

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10/01/2022 14:04