‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru! Kenan İmirzalıoğlu şaşkına döndü

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Name Çığra Coşkun'un iki joker hakkını kullandığı soru Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı.

Dördüncü soruda Coşkun'un karşısına, "1924 Anayasası'nda ve 1961 Anayasası'nda Türkiye'nin başkentinin hangisi olduğu yazar?" sorusu çıktı.

Yarışmacı ilk olarak seyirci joker hakkını kullandı.

A, B, C ve D şıklarında sırasıyla İstanbul, Ankara, Erzurum ve Sivas vardı. Seyirci oylaması sonucunda yalnızca yüzde 40'lık bir bölüm sorunun cevabının Ankara olduğunu savundu. Seyircilerin yanıtına güvenmeyen tıp öğrencisi, 5 bin TL'lik soruda yüzde 50 joker hakkını da kullanmak istedi. Böylelikle Erzurum ve Sivas seçenekleri elendi.

Karar vermek zorunda olan yarışmacı, doğru olan 'Ankara' yanıtını verdi. Bunun üzerine, "Kenan bey burada insan bildiği şeyden bile şüphe ettiği için... Ben de biraz garantici oldum galiba." dedi.

SEYİRCİYE SİTEM

Yarışmacının cevabının ardından Kenan İmirzalıoğlu, "Sana söylüyorum, seyircilerimiz anlasın. Sadece yüzde 40'ı Ankara demiş. Buna çok şaşırdım" diye konuştu.

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29/03/2022 12:00