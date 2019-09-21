Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu belli oldu

Akşam üzeri gittiği AVM'de alışveriş yapan Kenan İmirzalıoğlu, fenomen yarışma programı ‘Kim Milyoner Olmak İster’den ayrılan, Murat Yıldırım'ın yerine artık kendisinin sunacağına dair çıkan haberler için şöyle konuştu. “Basında çıkan haberler doğru, ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasını artık ben sunacağım. Program öncesi son hazırlıkları yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Kaynak:Sözcü

21/09/2019 11:01