Kim Min-Jae, Heung Min-Son'un saltanatına son verdi

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Bayern Münih'in stoperi Kim Min-Jae, Güney Kore'de "yılın futbolcusu" seçildi ve Tottenham'ın yıldızı Heung Min-Son'un bu ödüldeki ambargosuna son verdi.

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02/01/2024

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Kim Min-Jae, Heung Min-Son'un saltanatına son verdi

Bayern Münih'in Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae, Tottenham'da forma giyen vatandaşı Heung Min-Son'u geride bırakarak ülkesinin futbol federasyonu tarafından "Yılın Futbolcusu" seçildi.

Güney Kore Futbol Federasyonu, son 4 yıldır bu ödülü Heung Min-Son'a veriyordu.

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22 MAÇTA 1 GOL

Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması da giyen başarılı stoper, bu sezon Bayern formasıyla 22 maça çıktı ve 1 gol attı.

27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz Napoli'den Alman takımına transfer olmuştu.

02/01/2024 12:27
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TAGS: Kim Min-Jae, Heung Min-Son
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NBA'de Hawks, Young'ın 40 sayısıyla Wizards'ı 130-126 yendi

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks, Washington Wizards'ı 130-126 mağlup etti.NBA'de normal sezona 6 maçla devam edildi. Hawks, deplasmanda Wizards'ı 4 sayı farkla geçti. Hawks'ta Trae Young 40 sayı ve 13 asistle, Dejounte Murray ise 32 sayıyla oynadı. Wizards'ta ise Kyle Kuzma, 38 sayı atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı. Cedi'den 5 sayı Boston Celtics, deplasmanda San Antonio Spurs'ı 134-101 mağlup etti. Celtics'te Jayson Tatum 25 sayı, Jaylen Brown ise 24 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı. Spurs'ta Devin Vassell 22 sayı, Victor Wembanyama ise 21 sayı attı. San Antonio Spurs forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 5 sayı, 2 asist ve 1 top çalma ile oynadı. Sonuçlar: New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 129-109 Oklahoma City Thunder-Brooklyn Nets: 124-108 San Antonio Spurs-Boston Celtics: 101-134 Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 92-123 Phoenix Suns-Orlando Magic: 112-107 Washington Wizards-Atlanta Hawks: 126-130
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