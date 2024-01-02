Kim Min-Jae, Heung Min-Son'un saltanatına son verdi
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Bayern Münih'in stoperi Kim Min-Jae, Güney Kore'de "yılın futbolcusu" seçildi ve Tottenham'ın yıldızı Heung Min-Son'un bu ödüldeki ambargosuna son verdi.
02/01/2024
Bayern Münih'in Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae, Tottenham'da forma giyen vatandaşı Heung Min-Son'u geride bırakarak ülkesinin futbol federasyonu tarafından "Yılın Futbolcusu" seçildi.
Güney Kore Futbol Federasyonu, son 4 yıldır bu ödülü Heung Min-Son'a veriyordu.
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22 MAÇTA 1 GOL
Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması da giyen başarılı stoper, bu sezon Bayern formasıyla 22 maça çıktı ve 1 gol attı.
27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz Napoli'den Alman takımına transfer olmuştu.