Kim Min Jae imzayı attı

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklamada ''"Profesyonel futbolcumuz Kim Min-Jae'nin İtalyan Kulübü Napoli'ye, 18.050.000 Avro bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'den teşekkür

Futbol Takımımızın formasını giyen Min-Jae Kim, İtalya’nın Napoli Kulübü’ne transfer olmuştur. Oyuncuya formamızı giydiği süre boyunca ortaya koyduğu performans için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe'nin geçen yıl Çin'in Beijing Guoan takımından renklerine bağladığı 25 yaşındaki savunma oyuncusu, tüm kulvarlarda 40 maçta forma giydi, 1 gol attı.

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27/07/2022 14:14