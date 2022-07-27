Kim Min Jae imzayı attı
Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transferinin resmi olarak gerçekleştiğini duyurdu.
27/07/2022
Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklamada ''"Profesyonel futbolcumuz Kim Min-Jae'nin İtalyan Kulübü Napoli'ye, 18.050.000 Avro bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe'den teşekkür
Futbol Takımımızın formasını giyen Min-Jae Kim, İtalya’nın Napoli Kulübü’ne transfer olmuştur. Oyuncuya formamızı giydiği süre boyunca ortaya koyduğu performans için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.
Fenerbahçe'nin geçen yıl Çin'in Beijing Guoan takımından renklerine bağladığı 25 yaşındaki savunma oyuncusu, tüm kulvarlarda 40 maçta forma giydi, 1 gol attı.