Kim Min-Jae'nin son taliplisi Real Madrid!

Kim Min-Jae yarışına Real Madrid de dahil oldu. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, Manchester United'ın gündemindeki Güney Koreli defans oyuncusu Kim Min-Jae'yi Real Madrid de istiyor. İspanyol devi, sezon başında 18.050 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedeliyle Fenerbahçe'den ayrılarak Napoli'ye imza atan 26 yaşındaki oyuncuyu serbest kalma bedelini ödeyerek renklerine katacak.

Fenerbahçe'ye 2021'de sadece 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Kim Min-Jae'nin 45 milyon Euro sözleşme fesih bedeli bulunuyor.

Manchester United'ın da radarındaki Kim Min-Jae, Napoli ile 3+2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Napoli, Güney Koreli oyuncu için 45 milyon Euro sözleşme fesih bedeli belirlerken, buna yurt dışındaki kulüpler şartı getirmişti.

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14/12/2022 10:39